کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن

اس موقع پر یونیورسٹی نے گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
کینیڈا میں ایک یونیورسٹی نے 60 ویں سالگرہ کے موقع پر 682 افراد کو ڈائنوسار کے لباس میں اکٹھا کر کے انوکھے انداز میں جشن مناتے ہوئے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔

البرٹا کی یونیوسٹی کیلگری (جس کی اسپورٹس کی ٹیمیں ڈائنوز کے نام سے جانی جاتی ہیں) نے ٹیلر فیملی ڈیجیٹل لائبریری کے باہر لوگوں کو ڈائنوسار کے لباس میں اکٹھا کیا۔

682 افراد نے یونیورسٹی میں جمع ہو کر ڈائنوسار کا لباس پہنے سب سے بڑے مجمعے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ جس کی تصدیق موقع پر موجود ادارے کے اہلکار نے کی۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ فلوریڈا کے کوکس سائنس سینٹر اینڈ ایکویریم نے 468 افراد اکٹھا کر کے بنایا تھا۔
