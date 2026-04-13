جب بحیرہ روم ایک بند جھیل بننے سے بال بال بچا

کرہِ ارض پر متعدد آبنائے اور بحری گذرگاہیں ہیں۔ان میں سے کم ازکم چھ گذرگاہیں اقتصادی ، سیاسی و عسکری اعتبار سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔

وسعت اللہ خان April 14, 2026
کرہِ ارض پر متعدد آبنائے اور بحری گذرگاہیں ہیں۔ان میں سے کم ازکم چھ گذرگاہیں اقتصادی ، سیاسی و عسکری اعتبار سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ان میں کسی بھی رکاوٹ کی صورت میں ہماری روزمرہ زندگی پر براہِ راست یا بلاواسطہ فوری یا دوررس اثر پڑ سکتا ہے۔گذشتہ دو مضامین میں آبنائے ہرمز ، باب المندب اور نہر سویز کی عالمی اہمیت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔اس بار بحیرہ روم کو باقی دنیا سے ملانے والے بحری راستوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

اگر آپ نہر سویز سے نکل کر مشرقی بحیرہ روم میں داخل ہوں تو بحیرہ اسود کے اردگرد واقع ممالک ( روس ، یوکرین ، جارجیا ، رومانیہ ، بلغاریہ ) تک رسائی کے لیے آپ کو لامحالہ ترکی کے بحیرہ مرمرا میں آبنائے باسفورس اور آبنائے چناکلے ( دردائلین ) سے گذرنا پڑے گا۔

ان دونوں آبناؤں کی دیکھ بھال کی ذمے داری انیس سو چھتیس کے مونٹریکس بحری کنونشن کے تحت ترکی پر عائد ہوتی ہے۔اس خدمت کے عوض ترکی یہاں سے گذرنے والے تجارتی جہازوں کے مال پر ہیلتھ انسپکشن اور ہنگامی مدد و رہنمائی کی مد میں ایک طے شدہ محصول عائد کر سکتا ہے تاکہ ان راستوں کو درست حالت میں رکھنے پر اٹھنے والے اخراجات میں مدد مل سکے ۔البتہ کوئی مسلح جنگی جہاز یا آبدوز ان آبناؤں سے گذرنا چاہے تو اس کے کوائف کے بارے میں ترک حکام کو پیشگی آگاہ کرنا پڑتا ہے۔یہ آبنائیں براعظم یورپ اور ایشیا کو جدا کرتی ہیں۔استنبول شہر ان ہی آبناؤں کے دونوں طرف بسا ہوا ہے۔

بحیرہ اسود سے متصل دو اہم ممالک یوکرین اور روس نے ساڑھے تین برس سے جاری جنگ کے دوران ایک دوسرے کی بندرگاہوں پر متعدد حملے کیے مگر دونوں نے بحیرہ اسود کی ناکہ بندی سے گریز کیا کیونکہ ایسی کسی بھی ممکنہ حرکت سے جنگ علاقائی رخ اختیار کر سکتی ہے۔

پہلی عالمی جنگ کے دوران روس ، برطانیہ ، فرانس ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی متحدہ افواج نے ان آبناؤں کے ذریعے ترکی کو گھٹنوں کے بل بٹھانے کی سرتوڑ کوشش کی مگر آبنائے چنکالے ( دردالین ) میں گیلی پولی کے مقام پر مصطفی کمال پاشا کی قیادت میں ترک دستوں نے اتحادی افواج کے ساحل پر اترنے کی لگاتار کوششیں مثالی سرفروشی کے ذریعے ناکام بنا کے حملہ آور بحری بیڑے کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔

بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے جوڑنے والی انتہائی گنجان آبنائے باسفورس کی چوڑائی تئیس سو فٹ ( سات سو میٹر ) ہے۔یہاں سے روزانہ تین سے چار ملین بیرل تیل بھی گذرتا ہے۔کل ملا کے سالانہ پینتالیس سے پچاس ہزار چھوٹے بڑے آئیل ٹینکرز ، کنٹینر جہاز اور مسافر بردار بجرے گذرتے ہیں۔یعنی ان آبناؤں کی بحری ٹریفک نہر سویز کی ٹریفک کے مقابلے میں تین گنا زائد ہے۔

 بحری نقل و حمل کا بوجھ ان آبناؤں سے کم کرنے کے لیے ترک حکومت نے دس برس پہلے پینتالیس کلومیٹر طویل ایک اور بحری بائی پاس بنانے کے لیے استنبول کینال پروجیکٹ شروع کیا۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد نہ صرف دونوں آبناؤں کا بحری رش کم ہو گا بلکہ ترکی کو استنبول کینال کی ٹرانزٹ فیس کی مد میں آٹھ تا دس ارب ڈالر کی اضافی آمدنی بھی حاصل ہو گی۔

مگر بحیرہ روم کی چابی دراصل افریقہ اور یورپ کو جدا کرنے والی آبنائے جبرالٹر ( جبل الطارق ) ہے۔اسپین اور مراکش کے درمیان واقع اٹھاون کیلومیٹر طویل اور ساڑھے چودہ کیلومیٹر چوڑی یہ آبنائے بند ہو جائے تو بحیرہ روم سے بحیرہ اسود تک کا علاقہ ایک بند جھیل میں بدل سکتا ہے۔اس جھیل سے نکلنے کا واحد راستہ براستہ نہر سویز باب المندب ہی بچے گا۔آبنائے جبرالٹر بحیرہ روم کو بحر اوقیانوس سے جوڑنے والا واحد راستہ ہے۔اگرچہ اونچی چٹان پر قائم جبرالٹر جغرافیائی اعتبار سے اسپین کا حصہ ہے مگر اس پر برطانیہ کا نوآبادیاتی غلبہ ہے۔جب کہ آبنائے کے دوسری جانب واقع پہاڑی جبلِ موسی کہلاتی ہے ( یعنی جبل الطارق فاتح اسپین طارق بن زیاد کے نام پر اور جبلِ موسی شمالی افریقہ کے اموی گورنر موسی بن نصیر کے نام پر ہے۔اس نے طارق کو اسپین فتح کرنے کا حکم دیا )۔

تیرہ سو برس قبل یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی پہلی کوشش سے بھی لاکھوں سال پہلے سے آبنائے جبرالٹر انسانی تاریخ میں اہم ارتقائی کردا ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔۔جبرالٹر اور گرد و نواح میں ہم ہومو سیپینز انسانوں کے نینڈرتھل جدِ امجد دو لاکھ برس قبل یہاں رہتے تھے۔دریافت شدہ آثار سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ انسان نے براعظم افریقہ سے باہر نکلنے کے لیے دو ممکنہ راستے اختیار کیے ہوں گے۔ایشیا تک رسائی کے لیے جزیرہ نما سینائی اور یورپ پہنچنے کے لیے جبرالٹر کا راستہ۔

 آبنائے جبرالٹر پر دسترس کی کش مکش نے یونانی ، رومن، فونیقی اور قرطاجنہ کی سلطنتوں اور معیشتوں کے عروج و زوال میں اہم کردار ادا کیا۔آبنائے کے ذریعے یورپ اور افریقہ کے آر پار صرف پینتیس منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے۔یہ آبنائے دو براعظموں کے درمیان سالانہ نقلِ مکانی کرنے والے کروڑوں پرندوں کی بھی صدیوں پرانی قدرتی فضائی راہداری ہے۔

آبنائے جبرالٹر کے طفیل ہی براعظم شمالی و جنوبی امریکا سے شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ کے ممالک کی بحری تجارت ممکن ہے۔اس گذرگاہ سے روزانہ پانچ سے چھ ملین بیرل تیل بھی گذرتا ہے۔

اگر ہم آبنائے جبرالٹر سے گذر کے تقریباً ناک کی سیدھ میں طوفان خیز بحر اوقیانوس پار کریں تو آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم بحیرہ کیربین سے گذرتے ہوئے نہر پانامہ کے راستے بحرالکاہل میں داخل ہو کر مزید ہمت دکھائیں تو مزید بیس ہزار کلومیٹر کی مسافت ناپ کے سب سے مصروف اور گنجان عالمی آبنائے ملاکا تک پہنچ سکتے ہیں۔پانامہ اور ملاکا کی اہمیت کا تفصیلی تذکرہ اگلے مضمون میں ۔

(وسعت اللہ خان کے دیگر کالم اور مضامین پڑھنے کے لیے bbcurdu.com اورTweeter @WusatUllahKhan.پر کلک کیجیے)
