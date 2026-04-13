حج 2026: حجاج کیلئے مثالی انتظامات، سعودی وزیر حج کا مشاعرِ مقدسہ کا دورہ

حکومتِ سعودی عرب اللہ کے مہمانوں کو ہر ممکن بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، ڈاکٹر توفیق الربیعہ

ویب ڈیسک April 13, 2026
مکہ مکرمہ:

ڈاکٹر توفیق الربیعہ نے حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مشاعرِ مقدسہ کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے حجاج کرام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔

سعودی وزیر حج و عمرہ نے دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ منیٰ، مزدلفہ اور میدان عرفات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حجاج کے خیموں میں دستیاب سہولیات، رہائش، صفائی اور دیگر انتظامات کا بغور جائزہ لیا۔

مزید پڑھیں

Express News

خانہ کعبہ کی تقدس اور خوبصورتی کیلیے اہم کام کا آغاز کر دیا گیا

ڈاکٹر توفیق الربیعہ کا کہنا تھا کہ حکومتِ سعودی عرب اللہ کے مہمانوں کو ہر ممکن بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ آسانی اور اطمینان کے ساتھ مناسکِ حج ادا کر سکیں۔

انہوں نے مزید ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے حجاج کرام کی خدمت کو اولین ترجیح دیں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

