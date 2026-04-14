بیساکھی میلہ، حسن ابدال میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات

بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشیں قابلِ ستائش ہیں

ویب ڈیسک April 14, 2026
حسن ابدال میں واقع گوردوارہ سری پنجہ صاحب میں آج منعقد ہونے والی بیساکھی میلہ کی مرکزی تقریب کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔

صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے رات گئے گوردوارہ سری پنجہ صاحب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے جدید کیمروں کی مانیٹرنگ اور مربوط کوآرڈینیشن کو سراہتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی۔

مزید پڑھیں

Express News

وساکھی میلہ، 2800 سکھ یاتری آج پاکستان پہنچیں گے

رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ گوردوارہ سری پنجہ صاحب مذہبی اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بیساکھی میلہ کے موقع پر سکھ یاتریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشیں قابلِ ستائش ہیں، اور ایسے اقدامات معاشرتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

