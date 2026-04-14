افغانستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی ایک بار پھر بے نقاب

افغان شہری اس تعلق کی بھاری قیمت ادا کررہے ہیں

ویب ڈیسک April 14, 2026
افغانستان میں دہشت گردوں کی حمایت ہمسایہ ممالک سمیت خطے بھر کیلئے سنگین سکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔

سابق اعلیٰ افغان عہدیدار طالبان کا دہشت گردتنظیموں کیساتھ گٹھ جوڑ شواہد کے ساتھ سامنےلے آئے۔ افغان میڈیا افغان انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے سابق مشیر احمد ضیاء سراج نے انکشاف کیا کہ طالبان رجیم کا فتنہ الخوارج سمیت دیگردہشت گردتنظیموں کے ساتھ قریبی تعاون ہے۔

اس گٹھ جوڑ میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہوں اور اسلحہ کی فراہمی سمیت خودکش حملہ آوروں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ طالبان رجیم میں عالمی دہشت گردتنظیمیں افغان سرزمین اور دیگرسہولیات کو اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال کررہی ہیں۔

سابق عہدیدار نے کہا کہ افغان شہری طالبان رجیم اور عالمی دہشتگرد تنظیموں کے درمیان اس تعلق کی بھاری قیمت ادا کررہے ہیں۔
