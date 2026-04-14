فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ برقرار، معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل کی توثیق

پاکستان کی ریٹنگ بی نیگیٹو برقرار رکھنا معیشت میں بہتری اور پالیسیوں کے تسلسل کی علامت ہے، مشیر خزانہ

ویب ڈیسک April 14, 2026
پاکستانی معیشت اصلاحات، استحکام اور پائیدار ترقی سے بہتری کی جانب گامزن ہے جس کا واضح ثبوت فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ برقرار رکھنا ہے۔

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھتے ہوئے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا۔

انہوں نے کہا کہ فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ بی نیگیٹو برقرار رکھنا معیشت میں بہتری اور پالیسیوں کے تسلسل کی علامت ہے، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری اصلاحات اور پائیدار ترقی بھی پاکستانی معیشت کی بہتری کو سہارا دے رہی ہیں۔

خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے کی توقع ہے، شرح سود کم کر کے 10.5 فیصد رکھنا پاکستانی معیشت میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے مثبت قدم ہے۔

مشیر وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3.1 فیصد رہنے کی توقع ہے، مہنگائی تقریباً 7.9 فیصد تک محدود رہ سکتی ہے۔ پاکستان تمام تر بیرونی چیلنجز کے باوجود استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی سے درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

10 سے زائد ممالک سے گاڑیوں کے آٹو پارٹس منگانے کی نئی ویلیو ایشن مقرر

Express News

پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بی مائنس پر برقرار، مالیاتی نظم و ضبط تسلی بخش قرار

Express News

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سستا ہوگیا، چاندی کی قیمت بھی کم

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز

Express News

پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی راستے سے تجارت کا آغاز، پہلی کھیپ روانہ

Express News

جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پورے پاکستان کیلیے قابل فخر لمحہ ہے، ایف پی سی سی آئی

