پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان

ہنڈریڈ انڈیکس بڑھ کر 1لاکھ 64ہزار 663پوائنٹس کی سطح پر آگیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔

ہنڈریڈ انڈیکس بڑھ کر 1لاکھ 64ہزار 322پوائنٹس کی سطح پر آگیا، پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں 3903پوائنٹس کی بڑی تیزی دیکھی گئی۔

ہنڈریڈ انڈیکس بڑھ کر 1لاکھ 64ہزار 494پوائنٹس کی سطح پر آگیا،  بعد ازاں ہنڈریڈ انڈیکس بڑھ کر 1لاکھ 64ہزار 663پوائنٹس کی سطح پر آگیا۔

یاد رہے کہ گزشتہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں  بڑی مندی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا تھا، کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن پی ایس ایکس میں 4795 پوائنٹس کی گراوٹ سے مارکیٹ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس گھٹ کر ایک لاکھ 62 ہزار 396 پوائنٹس کی سطح پر  آ گیا۔

بعد ازاں مارکیٹ میں مندی کا رجحان جاری رہا اور بتدریج 4943 اور 5433 پوائنٹس کی بڑی مندی کے ساتھ بازارِ حصص میں انڈیکس کم ہوکر ایک لاکھ 61 ہزار 757 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام تک امریکا ایران جنگ بندی سے متعلق اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ مثبت توقعات، جنگی صورتحال میں ٹھہراؤ  اور خام تیل کی عالمی قیمتیں مستحکم رہنے سے ایشیائی مارکیٹوں کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔
