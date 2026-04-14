لاہور: بازار میں باپ، بیٹے سمیت 3 افراد پر بہیمانہ تشدد کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم جنید عرف چمڑی سے پستول برآمد کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

لاہور میں کوٹ لکھپت کے علاقے قینچی بازار میں باپ، بیٹے اور ایک دوست پر بہیمانہ تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے 15 پر کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق متاثرہ افراد جاوید، ان کا بیٹا شاہزیب اور اس کا دوست عثمان دکان سے گھر جا رہے تھے کہ ملزمان نے اسلحہ کے زور پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے فائرنگ بھی کی تاہم تینوں افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔

واقعے کا مقدمہ تھانہ کوٹ لکھپت میں 3 نامزد اور 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم چھاپے مار رہی ہے۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم جنید عرف چمڑی سے پستول برآمد کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔

ایس پی جہانداد اکرم کا کہنا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو