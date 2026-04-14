فضا علی لائیو شو میں شوہر کیساتھ غیراخلاقی حرکت پر مشکل میں پھنس گئیں

’اس طرح کی حرکات نشر کرنے پر نجی ٹی وی چینل اور پروگرام ٹیم کیخلاف کاروائی کی جائے‘

ویب ڈیسک April 14, 2026
پاکستانی اداکارہ اور ٹی وی میزبان فضا علی مارننگ شو میں اپنے شوہر کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت پر قانونی مشکل میں پھنس گئیں۔ 

ایکسپریس نیوز کے مطابق محمد نواز ڈاہری ایڈووکیٹ نے نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں میزبان اور مہمان کی جانب سے نازیبا حرکات پر چیئرمین پیمرا کو شکایت جمع کردی۔ 

درخواست میں ٹی وی میزبان فضا علی کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے شوہر کے ساتھ براہ راست پروگرام میں نازیبا اور غیر اخلاقی عمل پر کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ 

نواز ڈاہری ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پروگرام میزبان فضا علی کی ویڈیو وائرل ہے، ٹی وی چینل پر غیر اخلاقی مواد نشر کرنا پیمرا کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔

انہوں نے پیمرا سے درخواست کی کہ اس طرح کی حرکات نشر کرنے پر نجی ٹی وی چینل اور پروگرام ٹیم کے خلاف کاروائی کی جائے۔ 

ان کا کہنا تھا کہ نجی ٹی وی پر نشر ہونے والا مارننگ شو فوری طور پر بند کر کے انکوائری کی جائے۔ 

نواز ڈاہری ایڈووکیٹ نے مزید کہا کہ میڈیا چینلز کو پیمرا قانون پر عمل کرانا پیمرا کی اولین ذمہ داری ہے۔ 

واضح رہے کہ فضا علی نے41 سال کی عمر میں تیسری شادی کی جس کی وجہ سے وہ آج کل مسلسل خبروں میں ہیں جب کہ وہ اپنے شوہر اعجاز خان کے حوالے سے بھی مداحوں کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں۔ 

حال ہی میں فضا علی نے اپنے شو میں اپنے شوہر کو مدعو کیا۔ شو کے دوران فضا علی کی بیٹی فِرال بھی والدہ اور سوتیلے والد کے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں۔

انہوں نے اعجاز خان سے کہا کہ کیا وہ انہیں لائیو شو میں بھی اسی طرح اٹھا سکتے ہیں جیسے گھر پر اٹھایا تھا۔

جس پر انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ کو لائیو پروگرام کے دوران اپنی بانہوں میں اٹھا لیا، یہ لمحہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔

 
