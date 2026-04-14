سندھ میں ایڈز کے 894 نئے کیسز رپورٹ

سندھ میں رواں کے پہلے تین مہینوں کے دوران ایچ آئی وی کے 894 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 329 بچے بھی شامل ہیں.
تفصیلات کے مطابق حالیہ اعداد و شمار نے صحت عامہ کے سنگین خدشات کو جنم دیا اور صوبے بھر میں انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول میں مسلسل کمی کو اجاگر کیا ہے۔
نئے رپورٹ ہونے والے کیسز میں 332 مرد، 204 خواتین، 29 خواجہ سرا اور 14 سال سے کم عمر کے 329 بچے شامل ہیں۔
ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی تعداد صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ اور ریگولیٹری نگرانی میں نظامی کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہری مراکز میں۔
کیسز کی ایک ماہ وار بریک ڈاؤن سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری 2026 میں ایچ آئی وی کے 294 نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے، اس کے بعد فروری میں 324 اور مارچ میں 276 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو صوبے بھر میں وائرس کے مسلسل پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔