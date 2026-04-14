سندھ میں ایڈز کے 894 نئے کیسز رپورٹ

تعداد صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ اور ریگولیٹری نگرانی میں نظامی کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
سندھ میں رواں کے پہلے تین مہینوں کے دوران ایچ آئی وی کے 894 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 329 بچے بھی شامل ہیں.

تفصیلات کے مطابق حالیہ اعداد و شمار نے صحت عامہ کے سنگین خدشات کو جنم دیا اور صوبے بھر میں انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول میں مسلسل کمی کو اجاگر کیا ہے۔

نئے رپورٹ ہونے والے کیسز میں 332 مرد، 204 خواتین، 29 خواجہ سرا اور 14 سال سے کم عمر کے 329 بچے شامل ہیں۔

ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی تعداد صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ اور ریگولیٹری نگرانی میں نظامی کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہری مراکز میں۔

کیسز کی ایک ماہ وار بریک ڈاؤن سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری 2026 میں ایچ آئی وی کے 294 نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے، اس کے بعد فروری میں 324 اور مارچ میں 276 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو صوبے بھر میں وائرس کے مسلسل پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

