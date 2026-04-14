برطانیہ کا بڑا مطالبہ: لبنان کو فوری جنگ بندی میں شامل کیا جائے

کیئر اسٹارمر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھولنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر ردعمل دیتے ہوئے لبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

اپنے بیان میں سرکیئر اسٹارمر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھولنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، اور خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔

انہوں نے اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار امن صرف سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

برطانوی وزیراعظم نے لبنان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جاری بمباری ایک سنگین انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے، جسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔

انہوں نے زور دیا کہ لبنان کو بھی جنگ بندی معاہدے میں شامل کیا جائے تاکہ خطے میں کشیدگی کم ہو سکے۔

ماہرین کے مطابق عالمی رہنماؤں کے یہ بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی حل پر زور دے رہی ہے۔
Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

