ایران: امریکی اسرائیلی حملوں میں 942 اسکول تباہ،278 طلبا شہید

حملوں میں کُل 125,640 سویلین یونٹس کو نقصان پہنچا ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

ایران کی وزارت تعلیم نے امریکی-اسرائیلی حملوں میں ملک کے تعلیمی اداروں کی تباہی پر تفصیلی اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 28 فروری سے 8 اپریل کے درمیان 278 پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے طلباء اور 67 اساتذہ ہلاک ہوئے۔ مزید 196 طلباء اور 26 اساتذہ زخمی ہوئے۔

یہ حملے 28 فروری کو شروع ہونے والے امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کا حصہ ہیں، جس کی بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے۔

حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ حملوں میں 942 اسکولوں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 18 مکمل طور پر تباہ ہوگئے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل 125,640 سویلین یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 100,000 گھر، 20,500 تجارتی املاک اور 339 صحت مراکز شامل ہیں۔ اس جنگ میں 3,300 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو