ایران نے یورینیم افزودگی کو 5 سال کے لیے معطل کرنے کی پیشکش کی، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اختلافات کے باعث مذاکرات کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

واشنگٹن: امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے حوالے سے اہم پیشکش کرتے ہوئے یورینیم افزودگی کو 5 سال کے لیے معطل کرنے کی تجویز دی، تاہم امریکا نے اس تجویز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 20 سالہ معطلی پر زور دیا۔

رپورٹ کے مطابق امریکا اور ایران کے حکام کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق امریکا کی جانب سے طویل المدتی معطلی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ ایران نے محدود مدت یعنی پانچ سال تک افزودگی روکنے کی پیشکش کی، جس پر دونوں فریقین کے درمیان اختلاف برقرار رہا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اختلافات کے باعث مذاکرات کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، تاہم بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان جوہری پروگرام پر اختلافات خطے میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہیں، اور ان مذاکرات کی کامیابی عالمی امن کے لیے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو