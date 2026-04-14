لاہور: چیئرمین کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ نے اپنی ہی حکومت کی قانون سازی پر اختلافی نوٹ جمع کرا دیا

آرٹیکل 8 بنیادی حقوق کے منافی قانون سازی سے روکتا ہے،آرٹیکل20ہر شہری کو مذہبی عقیدے کے مطابق شادی کرنے کا حق دیتا ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین پیر اشرف رسول نے اپنی ہی حکومت کی قانون سازی پر اختلافی نوٹ جمع کرا دیا، اختلافی نوٹ میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 2026 فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

پیر اشرف رسول نے بل کی منظوری کے باوجود اسے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 8 بنیادی حقوق کے منافی قانون سازی سے روکتا ہے جبکہ آرٹیکل 20 ہر شہری کو مذہبی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے اور شادی کرنے کا حق دیتا ہے۔

اختلافی نوٹ میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ یہ بل آئین کی متعدد شقوں سے متصادم ہے اور کمیٹی کی اکثریت بھی اسے واپس لینے کی حامی ہے۔

اختلافی نوٹ اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے اور اسے بل کے ساتھ ایوان میں پیش کیا جائے گا، جسے منظور یا مسترد کرنا حکومت کا اختیار ہوگا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو