علامہ اقبال انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر مسافر رل گئے 

مسافروں کی بڑی تعداد پنجاب کے دوردراز شہروں سے تعلق رکھتی ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
سعودی ائیرلائن 500 سے زائد مسافروں کا سامان ریاض میں چھوڑ آئی ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق مسافروں میں بڑی تعداد عمرہ زائرین کی ہے۔ مسافر پرواز SV 736  سے ریاض سے لاہور پہنچے ہیں۔ ائیرلائن نے عمرہ زائرین اور مسافروں کو دو روز بعد لاہور ائیرپورٹ آکر سامان وصول کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 

مسافروں کی بڑی تعداد پنجاب کے دوردراز شہروں سے تعلق رکھتی ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہم سینکڑوں میل سے واپس آکر کیسے سامان لیں گے۔ 

مسافروں نے ائیرلائن عملے سے شدید تلخ کلامی کی جس پر معاملہ اے ایس ایف تک جاپہنچا ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں۔
