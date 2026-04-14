ولی عہد کی دعوت پر وزیراعظم کل سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے 

وزیراعظم  جمعرات کو ترکی اور پھر قطر کا بھی دورہ کریں گے۔

ویب ڈیسک April 14, 2026
وزیراعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد کی جانب سے دورے کی دعوت دی گئی ہے، جس کے بعد اُن کے دورے کی تاریخ اور وقت کا تعین کیا گیا۔

اس اہم دورے کے دوران ایران امریکا مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

ذرائع نے بتایا تھا کہ دورے میں عالمی امور سمیت خطے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی جائے گی۔

رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم ولی عہد محمد بن سلیمان کی دعوت پر دورہ کریں گے ، وزیراعظم  جمعرات کو ترکی اور پھر قطر کا بھی دورہ کریں گے۔

 
