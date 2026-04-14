مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا

مہنگے فرنس آئل پلانٹس سے بھی بجلی کی پیداوار روک دی گئی ہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، گیس بحران کے سبب تقریباً 4 ہزار میگاواٹ بجلی کی پیداوار بند ہو گئی جبکہ درآمدی گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی سسٹم سے آؤٹ ہیں۔؎

ذرائع کے مطابق مہنگے فرنس آئل پلانٹس سے بھی بجلی کی پیداوار روک دی گئی ہے، توانائی قلت کے باعث ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔

شہری علاقوں میں 8 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، بجلی چوری والے علاقوں میں یہ دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔

پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق بجلی کمپنیوں کو مختص کوٹے سے تقریباً نصف فراہمی کی جا رہی ہے جبکہ درآمدی گیس کی بحالی تک بجلی کی پیداوار متاثر رہے گی۔

مہنگے فرنس آئل سے پیداوار کی صورت میں بجلی کی لاگت میں 8 روپے تک اضافے کا خدشہ ہے، اسی لیے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کے ذریعے مہنگی بجلی کی پیداوار سے گریز کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو