اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر ڈی ایس پی نوکری سے فارغ

خاتون کو کیس حل کروانے کا لالچ دے کر دوران تفتیش ناجائز تعلقات قائم کیے اور پرائیویٹ ملاقاتیں بھی کرتے رہے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر ڈی ایس پی حسن کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔

انکوائری رپورٹ کے مطابق انہوں نے مقدمے کی درخواست دہندہ خاتون (س) کو کیس حل کروانے کا لالچ دے کر دوران تفتیش ناجائز تعلقات قائم کیے اور پرائیویٹ ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔

رپورٹ کے مطابق 2023 میں خاتون نے ہراسانی کی درخواست دی جس پر ابتدائی انکوائری میں معمولی سزا تجویز کی گئی تاہم بعد ازاں ازسرنو تحقیقات میں ایڈیشنل آئی جیز محمد ادریس اور عمران محمود کے سامنے ڈی ایس پی بےگناہی ثابت نہ کر سکے۔

دونوں انکوائری افسران نے برخاستگی کی سفارش کی جس کے بعد آئی جی پنجاب عبدالکریم نے تین مختلف انکوائریز کی روشنی میں ڈی ایس پی کو ملازمت سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے،

ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی نے اس فیصلے کے خلاف محکمہ داخلہ میں اپیل دائر کر دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو