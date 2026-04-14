اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر ڈی ایس پی نوکری سے فارغ

اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر ڈی ایس پی حسن کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔
انکوائری رپورٹ کے مطابق انہوں نے مقدمے کی درخواست دہندہ خاتون (س) کو کیس حل کروانے کا لالچ دے کر دوران تفتیش ناجائز تعلقات قائم کیے اور پرائیویٹ ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔
رپورٹ کے مطابق 2023 میں خاتون نے ہراسانی کی درخواست دی جس پر ابتدائی انکوائری میں معمولی سزا تجویز کی گئی تاہم بعد ازاں ازسرنو تحقیقات میں ایڈیشنل آئی جیز محمد ادریس اور عمران محمود کے سامنے ڈی ایس پی بےگناہی ثابت نہ کر سکے۔
دونوں انکوائری افسران نے برخاستگی کی سفارش کی جس کے بعد آئی جی پنجاب عبدالکریم نے تین مختلف انکوائریز کی روشنی میں ڈی ایس پی کو ملازمت سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے،
ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی نے اس فیصلے کے خلاف محکمہ داخلہ میں اپیل دائر کر دی ہے۔