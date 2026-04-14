دھماکا خیز بارودی مواد برآمدگی کیس؛ کالعدم تنظیم کے رکن کو 5سال قید بامشقت کی سزا

عدالت نے ملزم کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے دھماکا خیز بارودی مواد برآمدگی کیس میں کالعدم تنظیم کے رکن ملزم اطلس خان کو پانچ سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔

عدالت نے ملزم کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا۔

انسداد دہشتگردی عدالت کے جج  منظر علی گل نے فیصلہ سنایا، جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم کو سزا سنائی گئی۔

ملزم اطلس خان کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے ملزم کو فیصلے کے بعد واپس جیل بھجوا دیا۔ سی ٹی ڈی شیخوپورہ نے ملزم اطلس خان کا چالان جمع کرا رکھا تھا۔

سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم کے قبضہ سے دھماکا خیز بارودی مواد برآمد ہوا، ملزم کا کالعدم تنظیم سے تعلق ہے، ملزم دہشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔

ملزم کے خلاف سی ٹی ڈی شیخوپورہ نے 2025 مین مقدمہ درج کیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو