اسرائیل ترکیہ کو نئے دُشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کررہا ہے، ترک وزیر خارجہ

وزیر خارجہ نے خطے میں سیکیورٹی اتحاد کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ بڑھتے ہوئے علاقائی کشیدگی کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ترکیہ کو ایک نیا دشمن قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ترک سرکاری میڈیا انادولو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں ایڈیٹرز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی بقا کیلئے کسی نہ کسی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایران کے بعد اب وہ ترکیہ کو ’دشمن‘ کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ترکیہ سمجھتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ممالک کی جانب سے مداخلت کرنا مناسب نہیں ہے، آبنائے ہرمز کے ذریعے لوگوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی ملک کو گزرنے کے لیے فیس ادا نہیں کرنی چاہیے۔

ترک وزیر خارجہ نے ممالک کے درمیان اعتماد کو تقویت دینے کے لیے خطے میں سیکیورٹی اتحاد کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فیدان نے کہا کہ لبنان جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ بحران علاقائی تنازع کی طرف بڑھ سکتا ہے۔

واضح رہے کہ ترک وزیر خارجہ کا یہ بیان صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے نیتن یاہو سمیت 35 اسرائیلیوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جن پر شبہ ہے کہ وہ عالمی فلوٹیلا کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

