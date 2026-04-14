پوپ لیو کا منفرد انداز، مسجد میں داخلے سے پہلے احترام کے طور جوتے اتار دیے

ویب ڈیسک April 14, 2026
الجزائر: کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے الجزائر کے دورے کے دوران ایک جامع مسجد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مسجد میں داخل ہونے سے قبل احتراماً اپنے جوتے اتارے۔

پوپ لیو کے اس اقدام کو بین المذاہب احترام اور ہم آہنگی کی ایک اہم مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف مذاہب کے درمیان باہمی احترام، رواداری اور امن کے فروغ پر زور دیا۔

اپنے خطاب میں پوپ لیو نے کہا کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا مطلب صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ہر انسان کا احترام کرنا اور بقائے باہمی کو اپنانا بھی ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن اسی وقت ممکن ہے جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے اور قبول کرنے کا رویہ اختیار کریں۔

پوپ لیو نے اس موقع پر تمام اقوام کے لیے دعا بھی کی اور امید ظاہر کی کہ دنیا میں امن، انصاف اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ فروغ پائے گا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور عالمی سطح پر امن کے پیغام کو تقویت دینے کی ایک مثبت پیش رفت ہے۔
متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

