اسلام آباد میں تاجر عامر اعوان کے قتل کیس میں اہم پیشرفت

پولیس نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
اسلام آباد:

اسلام آباد میں تاجر عامر اعوان کے قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی، جہاں پولیس نے مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات کا بھی اضافہ کر دیا۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پولیس نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا۔ عدالت نے ملزمان کا 9، 9 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی، پراسکیوٹر راجا نوید حسین عدالت میں پیش ہوئے۔

پراسکیوٹر راجا نوید حسین کیانی نے دلائل دیے کہ اس سے پہلے ملزمان کا 13 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، اب ملزمان کیخلاف اے ٹی اے 7 کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش کرنی ہے اس لیے 20، 20 دن کا ریمانڈ چاہیے۔

پراسیکیوشن کی جانب سے تمام 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تاجر عامر اعوان قتل کیس کا مقدمہ تھانہ شہزاد ٹاون میں درج ہے۔
