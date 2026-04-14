وائرل بھارتی کامیڈین سمے رائنا کی دولت کتنی ہے؟ حیران کن انکشاف

لگژری گاڑیوں سے لے کر یوٹیوب کمائی تک اندرونی کہانی سامنے آگئی

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

بھارت کے نامور کامیڈین سمے رائنا ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہیں اور اب ان کی دولت سے متعلق حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 

سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سمے رائنا کا چرچا ہے، مگر اس بار منفی انداز میں نہیں بلکہ ان کے کامیڈی اسپیشل ’اسٹل الائیو‘ کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد عوام نے ان کی واپسی کو مثبت ردعمل دیا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بھارت کے نوجوان اسٹینڈ اپ کامیڈین سمے رائنا نے یوٹیوب پر شروع کیے گئے اپنے شو ’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تاہم ایک شو کے دوران رنویر الہ آبادیہ کے نامناسب بیان نے ان کی مشکلات میں اضافہ کردیا تھا۔ 

’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ میں متنازع جملوں کی وجہ سے نہ صرف سمے رائنا کو وہ پروگرام بلکہ پچھلے سارے پروگرام بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے اور ان دونوں کے خلاف متعدد مقدمات بھی درج ہوئے۔ 

تاہم، عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد سمے رائنا نے لمبے عرصے کے بعد اسٹیج پر واپسی کی اور اپنے پہلے ہی اسٹینڈ اپ کے ذریعے دھوم مچادی اور وہ اب دوبارہ سے خبروں میں آگئے ہیں۔ 

سمے رئنا نے اپنا اسٹینڈ اپ اسپیشل ’اسٹل الائیو‘ جاری کیا، جس میں انہوں نے ’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ کے متنازع ایپی سوڈ کے بعد کے حالات پر بات کی۔

اپنے اسٹینڈ اپ میں سمے رائنا نے نہ صرف رنویر الہ آبادیا پر طنزیہ جملے کسے بلکہ بھارتی فنکاروں اور کامیڈینز پر بھی تنقید کی نشتر چلائے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اپنے نئے اسپیشل میں 28 سالہ کامیڈین نے اس شو کے بعد ہونے والے ہنگاموں اور تنازعات پر کھل کر گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح اس ایک جملے نے ان کے کریئر کو متاثر کردیا تھا۔ 

 سمے رائنا کی مجموعی دولت

مزید پڑھیں

گزشتہ چند برسوں میں بطور کانٹینٹ کریئیٹر، یوٹیوبر اور اسٹینڈ اپ کامیڈین، سمے نے تقریباً 140 کروڑ سے 210 کروڑ روپے کے درمیان دولت بنائی ہے۔

برانڈ اینڈورسمنٹس، یوٹیوب اشتہارات، سبسکرپشنز، دیگر اشتہارات اور عوامی تقریبات بھی ان کی بڑھتی ہوئی آمدنی کا حصہ ہیں۔

انڈسٹری ذرائع کے مطابق وہ سالانہ تقریباً 40 کروڑ روپے کماتے ہیں، جس سے وہ بھارت کے سب سے زیادہ کمانے والے کریئیٹرز میں شامل ہو گئے ہیں۔

ان کی لگژری اشیاء میں ممبئی میں ایک شاندار گھر شامل ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہیں، جس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے اور اس میں جدید طرزِ تعمیر نمایاں ہے، اس کے علاوہ ان کا ایک آبائی گھر جموں و کشمیر میں بھی موجود ہے۔

گاڑیوں کے شوقین سمے رائنا کے پاس مشہور سیلیبریٹی گاڑی ٹوئٹا ویلفائر بھی ہے، جس کی قیمت تقریباً 1.22 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ ہے۔

کامیڈین کے پاس فورڈ (تقریباً 90 لاکھ روپے)، منی کوپر (تقریباً 45 لاکھ روپے)، مرسٹیز بینز (تقریباً 1.1 کروڑ روپے) اور ہونڈا سٹی (تقریباً 12 لاکھ روپے) بھی موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں گاڑیوں کا خاص شوق ہے۔

رپورٹس کے مطابق ان کے پاس مہنگے کیمرے اور گیمنگ کنسولز جیسے جدید گیجٹس بھی موجود ہیں۔ 

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو