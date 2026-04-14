190 ملین پاؤنڈ کیس: عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں مقرر کروانے وکلا عدالت پہنچ گئے

وکلاء نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتھہ اور مرتضیٰ طوری نے چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کا فیصلہ کیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر پیشرفت، پی ٹی آئی کے وکلاء کیس سماعت کے لیے مقرر کروانے ہائیکورٹ پہنچ گئے۔

وکلاء نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتھہ اور مرتضیٰ طوری نے چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ کیس گزشتہ جمعرات کو چھٹی کے باعث نہ سنایا جا سکا، اب اسے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کروایا جا رہا ہے۔

میڈیا سے گفتگو میں وکیل انتظار پنجھوتہ نے کہا کہ عدالتی عملے سے ملاقات ہوئی ہے اور آئندہ ہفتے کیس مقرر کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جمعرات کو کاز لسٹ جاری ہوگی۔

وکلاء کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ پہلے ضمانت کی درخواست سنی جائے جبکہ نیب کی متفرق درخواستیں صرف التواء کے لیے دائر کی جا رہی ہیں، انہیں امید ہے کہ عدالت پہلے ضمانت کے معاملے پر فیصلہ کرے گی۔
