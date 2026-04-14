خیبرپختونخوا میں طلباء یونینز کی بحالی کیلئے 12 رکنی کمیٹی قائم

کمیٹی مختلف طلباء تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل ہے اور 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی

ویب ڈیسک April 14, 2026
خیبرپختونخوا میں طلباء یونینز کی بحالی کیلئے 12 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی، محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کے مشرف آفریدی کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔

اعلامیے کے مطابق کمیٹی طلباء یونینز کے قیام کیلئے قانونی اور انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لے گی اور امیدواروں کی اہلیت، شفاف انتخابات کے طریقہ کار اور کیمپس میں تشدد و نفرت انگیزی کے خاتمے کیلئے سفارشات تیار کرے گی۔

کمیٹی مختلف طلباء تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل ہے اور 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

