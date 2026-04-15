امریکا میں ایک خوش قسمت شخص ایک ہی دن میں دو لاٹریاں جیت کر زندگی کے سب سے بہترین دن کا جشن منا رہا ہے۔
ریاست اوہائیو کے شہر ایکرون کے رہائشی نے اوہائیو لاٹری آفیشلز کو بتایا کہ ان کے خوش قسمت دن کا آغاز 50 سینٹ کے کھیل سے ہوا جس کی قرعہ اندازی میں انہوں نے 250 ڈالر کا انعام جیتا۔
اس کے بعد انہوں ٹیلمیج نامی شہر میں ایک اسٹور سے کچھ لاٹری ٹکٹ خریدے اور اسکریچ کرنے پر چوتھے ٹکٹ نے ان کو تین لاکھ ڈالر جتوا دیے۔
انعام جیتنے والے نے کہا کہ ان پیسوں سے وہ اپنے والدین کی کار کی ادائیگی کرے گا، خود نئی گاڑی لے گا اور اپنی سیونگ بڑھائے گا۔