نئے اے آئی سسٹم نے برسوں پرانا مسئلہ حل کردیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
ایک نئی تحقیق کے مطابق چینی مصنوعی ذہانت کے سسٹم نے امریکی ریاضی دان کی جانب سے دہائی قبل پیش کیے گئے مسئلے کو حل کر لیا ہے۔

الجبرا کا یہ سوال 2014 میں یونیورسٹی آف آئیووا کے پروفیسر ڈین اینڈرسن (جن کا انتقال 2022 میں ہوگیا تھا) پہلی بار پیش کیا تھا۔

پیکنگ یونیورسٹی کی ٹیم نے ایک اے آئی سسٹم بنایا جس نے دہائیوں کے ریاضی کے لٹریچر کا جائزہ لیا تاکہ اینڈرسن کی گتھی کو سلجھایا اور انسانی مداخلت کے بغیر اپنے نتائج کی تصدیق کی جا سکے۔

سائنس دانوں کے مطابق یہ اے آئی سسٹم ریاضی کے مسائل کسی بھی انسان سے زیادہ تیزی کے ساتھ حل کر سکتا ہے جس میں ایسے کام آزادنہ طور پر کرنا شامل ہے جن کے لیے عمومال مختلف شعبوں کے ماہرین کا اشتراک درکار ہوتا ہے۔
