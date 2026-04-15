ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کا اے آئی گلاسز پر کام جاری

ایپل کی اس پروڈکٹ لانچ کو میٹا کے گلاسز کے ساتھ مقابلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے

ویب ڈیسک April 15, 2026
ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کم از کم چار مختلف قسم کے اے آئی گلاسز پر کام کر رہا ہے جو آئندہ متعارف کرائی جانے والی نئی بڑی پروڈکٹ ہو سکتی ہے۔

کمپنی ایک ایسا چشمہ تیار کر رہا ہے جس میں کیمرا، مائیکرو فون، اسپیکر جیسے سینسر شامل ہوں گے اور یہ سینسر آئی فون اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کے ساتھ کام کرے گا۔

بلومبرگ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کمپنی کی اس پروڈکٹ کی لانچ کو میٹا کے گلاسز کے ساتھ مقابلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایپل پُر امید ہے کہ گلاسز کے اعلیٰ ڈیزائن ان کو میٹا گلاسز سے مقابلے میں مدد دیں گے۔

ان گلاسز میں ایپل کا اے آئی سسٹم ہوگا جو سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کا بہتر فہم حاصل کر سکے گا۔

جبکہ میٹا نے اپنے گلاسز کو اے آئی کے گرد رکھا ہے جن کو ان چیزوں کے متعلق سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو چشمہ پہننے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔
