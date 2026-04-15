ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کم از کم چار مختلف قسم کے اے آئی گلاسز پر کام کر رہا ہے جو آئندہ متعارف کرائی جانے والی نئی بڑی پروڈکٹ ہو سکتی ہے۔
کمپنی ایک ایسا چشمہ تیار کر رہا ہے جس میں کیمرا، مائیکرو فون، اسپیکر جیسے سینسر شامل ہوں گے اور یہ سینسر آئی فون اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کے ساتھ کام کرے گا۔
بلومبرگ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کمپنی کی اس پروڈکٹ کی لانچ کو میٹا کے گلاسز کے ساتھ مقابلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایپل پُر امید ہے کہ گلاسز کے اعلیٰ ڈیزائن ان کو میٹا گلاسز سے مقابلے میں مدد دیں گے۔
ان گلاسز میں ایپل کا اے آئی سسٹم ہوگا جو سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کا بہتر فہم حاصل کر سکے گا۔
جبکہ میٹا نے اپنے گلاسز کو اے آئی کے گرد رکھا ہے جن کو ان چیزوں کے متعلق سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو چشمہ پہننے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔