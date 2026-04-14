مصنوعی ذہانت کی غلطی، خاتون کو چھ ماہ قید کاٹنی پڑگئی

خاتون پر نجی شناختی معلومات کا غیر مجاز استعمال اور چوری کے چار، چار الزامات عائد کیے گئے

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

امریکا میں چہرہ پہچاننے والے ایک اے آئی سافٹ ویئر کی غلطی کی وجہ سے خاتون کو بینک فراڈ کیس میں چھ مہینے جیل میں گزارنے پڑ گئے۔

50 سالہ اینجلا لِپس کو گزشتہ برس جولائی میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب نارتھ ڈیکوٹا میں پولیس نے مصنوعی ذہانت کا آلہ استعمال کرتے ہوئے بینک سرویلیئنس ویڈیو میں اس خاتون کے طور پر شناخت کیا جس نے جعلی ملٹری کارڈ دکھا کر ہزاروں ڈالر نکلوائے تھے۔

پولیس کے ایک ڈیٹیکٹیو نے اے آئی سے سامنے آنے والی تصویر کی اینجلا لِپس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈرائیور لائسنس فوٹو سے تصدیق کی۔ تاہم، ذاتی طور پر ان کی شناخت نہیں کی جا سکی۔

مقامی رپورٹس کے مطابق نارتھ ڈیکوٹا کے افسران نے خاتون سے اس وقت ملاقات کی جب وہ ٹینیسی کی ایک کاؤنٹی جیل میں 108 دن گزار چکی تھیں۔

گرفتاری کے بعد ان پر نجی شناختی معلومات کا غیر مجاز استعمال اور چوری کے چار، چار الزامات عائد کیے گئے۔

بعد ازاں جب ان کے بینک ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ جس وقت یہ بینک فراڈ کیے جا رہے تھے تب وہ 1900 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھیں جس کے بعد ان کا کیس کرسمس کے موقع پر ختم کر دیا گیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو