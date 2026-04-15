ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ سامنے آگیا

صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے

ویب ڈیسک April 15, 2026
واشنگٹن: امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ جلد ختم ہونے کے قریب ہے اور حالات تیزی سے کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، “میرا خیال ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بہت قریب ہے، میں اسے تقریباً ختم سمجھتا ہوں۔” ان کے اس بیان کا ایک کلپ امریکی میڈیا پر نشر کیا گیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، تاہم ان کے بقول ایران معاہدہ کرنے میں شدید دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، “میرا خیال ہے کہ وہ بہت بری طرح معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔”

اپنے بیان میں امریکی صدر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ اگر امریکا ایران کے خلاف جنگ نہ کرتا تو ایران اب تک جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائیوں نے ایران کے جوہری عزائم کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے، تاہم سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں اور ممکنہ جنگ بندی یا معاہدے کی امید کی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

فرانسیسی صدر کا امریکی اور ایرانی صدور کو فون؛ غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات پر زور

Express News

امریکا کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان

Express News

فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب آدمی ہیں؛ ایران سے دوبارہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے؛ ٹرمپ

Express News

امریکا میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات ختم؛ مارکو روبیو کی بھی شرکت

Express News

ایران میں ’رجیم چینج‘ ہونے تک مشن جاری رہے گا؛ موساد چیف نے اسرائیلی منصوبہ بتادیا

Express News

امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی؛ ایران سے منسلک 4 بحری جہاز رکاوٹیں عبور کرگئے

