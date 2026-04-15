لاہور: ٹیوٹا میں سابق تحریک انصاف کے دور میں 60 ملین روپے کے اخراجات کو بےمقصد قرار

رپورٹ کے مطابق عوام کو روزگار فراہم کرنے کے نام پر 60 ملین روپے کے اخراجات محض دکھاوا ہے

ویب ڈیسک April 15, 2026
facebook whatsup

2023-2024 کی آڈٹ رپورٹ میں آڈٹ ڈیپارٹمنٹ نے ٹیوٹا میں سابق تحریک انصاف کے دور میں 60 ملین روپے کے اخراجات کو بے مقصد قرار دے دیا۔

رپورٹ کے مطابق عوام کو روزگار فراہم کرنے کے نام پر 60 ملین روپے کے اخراجات محض دکھاوا ہے، عوام کو روزگار فراہم کرنے کے لئے 60 ملین روپے کے اخراجات کے ٹھوس ثبوت فراہم نہ کئے جاسکے۔

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا بھاری رقم خرچ کرنے پر اظہار تشویش کیا اور کہا کہ  60 ملین روپے کے اخراجات کی 30 دن میں تفصیلات فراہم کی جائیں۔

اراکین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی احمد شہریار اور عدنان چھٹہ کی ٹیوٹا افسران سے وضاحت طلب، ٹیوٹا 60 ملین روپے کے اخراجات کی تفصیلات فراہم کرے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو