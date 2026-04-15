امریکی طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا، کویتی صحافی گرفتار

کویت سٹی: کویت میں ایک امریکی لڑاکا طیارے کے تباہ ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے صحافی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب کو حکام نے گرفتار کیا، جنہوں نے تقریباً 6 ہفتے قبل کویت سٹی میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔
امریکی نشریاتی اداروں کے مطابق یہ ویڈیو ایک ایسے امریکی لڑاکا طیارے سے متعلق تھی جو مبینہ طور پر تباہ ہوا تھا۔ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد حکام نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کیں، جس کے نتیجے میں صحافی کو حراست میں لیا گیا۔
دوسری جانب صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم سی پی جے نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق احمد شہاب پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
سی پی جے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے الزامات اکثر مبہم اور وسیع ہوتے ہیں، جنہیں آزادانہ صحافت کرنے والے افراد کو دبانے یا خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے کی مکمل آزادی دی جائے۔
ماہرین کے مطابق یہ واقعہ خطے میں اظہارِ رائے کی آزادی اور صحافتی حقوق کے حوالے سے ایک اہم بحث کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سوشل میڈیا پر معلومات کی تیز رفتار ترسیل ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔