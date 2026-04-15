سمے رائنا کو امیتابھ پر طنز کرنا مہنگا پڑگیا، راکھی ساونت کی سخت وارننگ

ویب ڈیسک April 15, 2026
نامور بھارتی کامیڈین سمے رائنا نے اپنے حالیہ اسٹینڈ اپ میں لیجنڈری بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کو روسٹ کیا تھا جس پر ان کے بیٹے سمیت دیگر شخصیات کی جانب سے کامیڈین کے خلاف آواز اٹھائی جارہی ہے۔ 

بھارت کے نوجوان اسٹینڈ اپ کامیڈین سمے رائنا نے یوٹیوب پر شروع کیے گئے اپنے شو ’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تاہم ایک شو کے دوران رنویر الہ آبادیہ کے نامناسب بیان نے ان کی مشکلات میں اضافہ کردیا تھا۔ 

بعد ازاں، ان کے حالیہ  کامیڈی اسپیشل ’اسٹل الائیو‘ کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد عوام نے ان کی واپسی کو مثبت ردعمل دیا ہے اور ہر طرف ان کے چرچہ ہے، تاہم ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی مشکلات میں پھر سے اضافہ ہونے والا ہے۔ 

بھارت کی متنازع اداکارہ راکھی ساونت نے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سمے رائنا، یہ بہت غلط بات ہے، آپ امیتابھ بچن جی کے بارے میں فضول بات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھیشیک بچن میرے فیورٹ اداکار ہیں۔

فوٹوگرافرز سے مختصر گفتگو کے دوران اس معاملے پر بات کی۔ انٹرنیٹ پر اس وقت توجہ اس وقت بڑھی جب بھارتی کامیڈین سمے رائنا نے اپنے حالیہ شو میں لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن کے بارے میں تبصرہ کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک بہترین اداکار ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ابھیشیک بچن… امیتابھ بچن جی کے آگے پولیو پولیو مت بولو، ورنہ سمے رائنا، ورنہ میں تمہاری ساری پول کھول دوں گی۔ تم چپ بیٹھو۔

مزید پڑھیں

وائرل بھارتی کامیڈین سمے رائنا کی دولت کتنی ہے؟ حیران کن انکشاف

یہ ردِعمل اس وقت سامنے آیا جب سمے رائنا نے اپنے کامیڈی اسپیشل میں امیتابھ بچن کا ذکر کیا۔

امیتابھ بچن کے بیٹے ابھیشک بچن نے اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے والد اور میں خود سمے رائنا کو بطور آرٹسٹ پسند کرتے ہیں لیکن مذاق اور بدتمیزی میں ایک لکیر ہوتی ہے جب کہ ہمیں لگا تھا کہ وہ پچھلے تنازع سے کچھ سیکھیں گے۔ 

دوسری جانب اداکار اعجاز خان نے بھی ایک انٹرویو میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب اس بدتمیز آدمی کو میں کیا کہوں؟ شاید یہ اپنے ماں باپ سے بھی ایسے ہی بات کرتا ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کے اتنے بڑے مہانایک امیتابھ بچن صاحب کے بارے میں کوئی بھی آکر کچھ بھی بول رہا ہے۔ 

 
متعلقہ

Express News

اداکارہ تریشا کرشنن کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی

Express News

راجپال یادیو نے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم ’اوم شانتی اوم‘ میں کام کیوں نہیں کیا؟

Express News

وائرل بھارتی کامیڈین سمے رائنا کی دولت کتنی ہے؟ حیران کن انکشاف

Express News

بھارتی پروپیگنڈا فلم ’دھرندھر‘ کے جواب میں ’میرا لیاری‘ ریلیز کیلئے تیار

Express News

لائیو شو میں غیر اخلاقی حرکت پر فضا علی کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

فضا علی لائیو شو میں شوہر کیساتھ غیراخلاقی حرکت پر مشکل میں پھنس گئیں

