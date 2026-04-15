خیبر پختونخوا پر 150 ارب  روپے کا مالی بوجھ ہے،  صوبائی مشیر خزانہ

پشاور:
خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ صوبے پر 150 ارب روپے کا مالی بوجھ ہے۔
مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم نے وفاقی محصولات اور صوبائی اخراجات کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رواں مالی سال وفاقی ٹیکس محصولات میں 800 سے 1000 ارب روپے تک کمی کا امکان ہے جس سے صوبے کو نقصان ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ پی ایس ڈی پی میں 180 ارب روپے کٹوتی اور ٹیکس کمی سے خیبرپختونخوا کو 120 ارب روپے کم ملیں گے۔ ان دونوں اقدامات کے نتیجے میں صوبے کی مالی مشکلات میں نمایاں حد تک اضافہ متوقع ہے۔
مشیر خزانہ کے مطابق خیبرپختونخوا نے سیلابی امداد پر 10 ارب، آئی ڈی پیز بحالی پر 15 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ مزید براں کسانوں، موٹر سائیکلوں اور بسوں کے فیول معاوضے کی مد میں بھی صوبے نے 10 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔
مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ صوبے پر مجموعی مالی دباؤ 150 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔