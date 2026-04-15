محکمہ صحت کے ڈاکٹر کو عہدے پر ترعقی نہ دینے کا معاملہ، سیکریٹری سروس ذاتی حیثیت میں طلب

عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری کو پیش ہوکر وضاحت دینے کا حکم دے دیا

کورٹ رپورٹر April 15, 2026
facebook whatsup
لاہور:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے محکمہ صحت کے ڈاکٹر عابد کو عہدے پر ترقی نہ دینے کے معاملے پر سیکریٹری سروس کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔

عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری کو پیش ہوکر وضاحت دینے کا حکم دے دیا۔

وکیل درخواست گزار ایڈووکیٹ اسد اللہ بلو نے دلائل دیے کہ عدالت نے ڈاکٹر عابد کو 2022 میں پروموٹ کرنے کا حکم دیا تھا، عدالت نے حکم دیا کہ قانون کے مطابق درخواست گزار کو گریڈ 19 سے 20 میں ترقی دی جائے لیکن تاحال عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔

درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ صوبائی سلیکشن کمیٹی کے روبرو بار سفارشات رکھی گئی، دونوں بار پروموشن سفارشات رد کیے گئے۔

عدالت نے درخواست کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو