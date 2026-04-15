لاہور:
سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے محکمہ صحت کے ڈاکٹر عابد کو عہدے پر ترقی نہ دینے کے معاملے پر سیکریٹری سروس کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔
عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری کو پیش ہوکر وضاحت دینے کا حکم دے دیا۔
وکیل درخواست گزار ایڈووکیٹ اسد اللہ بلو نے دلائل دیے کہ عدالت نے ڈاکٹر عابد کو 2022 میں پروموٹ کرنے کا حکم دیا تھا، عدالت نے حکم دیا کہ قانون کے مطابق درخواست گزار کو گریڈ 19 سے 20 میں ترقی دی جائے لیکن تاحال عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔
درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ صوبائی سلیکشن کمیٹی کے روبرو بار سفارشات رکھی گئی، دونوں بار پروموشن سفارشات رد کیے گئے۔
عدالت نے درخواست کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی۔