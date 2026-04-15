سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید بڑھ گئی

ہفتے اور پیر کے روز عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کمی کے بعد گزشتہ روز نرخوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا تھا

اسٹاف رپورٹر April 15, 2026
کراچی:

سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں مزید اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج بدھ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 35 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 811 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی کاروباری ہفتے کے تیسرے دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 3500 روپے کا اضافہ ریکارڈ ہونے سے نئی قیمت 5 لاکھ 3 ہزار 462  روپے فی تولہ ہو گئی۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3001 روپے کا اضافہ ہوگیا اور نئی قیمت 4 لاکھ 31 ہزار 637 روپے کی سطح پر آ گئی۔

سونے کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی ملک میں چاندی بھی مہنگی ہو گئی۔ فی تولہ قیمت میں 144 روپے کے اضافے سے چاندی کی نئی قیمت 8404 روپے  اور 124 روپے کے اضافے سے 10 گرام چاندی کی قیمت 7205 روپے کی سطح پر آگئی۔

واضح رہے کہ ہفتے اور پیر کے روز عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں کمی  کے بعد گزشتہ روز نرخوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا تھا۔
متعلقہ

Express News

متحدہ عرب امارات کو رواں ماہ بروقت قرض کی ادائیگی کیلئے انتظامات مکمل

Express News

کراچی سے ایک دو بندے اٹھانے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا 100 ارب باہر کیسے منتقل ہوئے، وزیر داخلہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں 2 روزہ وقفے کے بعد اضافہ، چاندی بھی مزید مہنگی

Express News

عالمی سرفہرست ای کامرس کمپنی علی بابا کی پاکستان میں سرمایہ کاری، لائسنس جاری

Express News

فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ برقرار، معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل کی توثیق

Express News

امریکا، وزیر خزانہ کی امریکی تجارتی نمائندے سے اہم ملاقات، تجارت و سرمایہ کاری میں فروغ پر اتفاق

