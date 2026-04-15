سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید بڑھ گئی

کراچی:
سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں مزید اضافہ ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج بدھ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 35 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4 ہزار 811 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی کاروباری ہفتے کے تیسرے دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 3500 روپے کا اضافہ ریکارڈ ہونے سے نئی قیمت 5 لاکھ 3 ہزار 462 روپے فی تولہ ہو گئی۔
اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3001 روپے کا اضافہ ہوگیا اور نئی قیمت 4 لاکھ 31 ہزار 637 روپے کی سطح پر آ گئی۔
سونے کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی ملک میں چاندی بھی مہنگی ہو گئی۔ فی تولہ قیمت میں 144 روپے کے اضافے سے چاندی کی نئی قیمت 8404 روپے اور 124 روپے کے اضافے سے 10 گرام چاندی کی قیمت 7205 روپے کی سطح پر آگئی۔
واضح رہے کہ ہفتے اور پیر کے روز عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں کمی کے بعد گزشتہ روز نرخوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا تھا۔