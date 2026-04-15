برطانیہ میں گراؤنڈ کے قریب بم کی اطلاع ملنے پر میچ تاخیر کا شکار

گراؤنڈ کے قریب ایک مشکوک اور ممکنہ طور پر خطرناک چیز ملنے پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا

اسپورٹس ڈیسک April 15, 2026
برطانیہ میں گراؤنڈ کے قریب بم کی اطلاع ملنے پر رگبی میچ 80 منٹ تاخیر کا شکار ہوگیا۔

یہ واقعہ گول وائکنگز اور وائٹ ہیون کے درمیان بیٹفریڈ چیمپئن شپ میچ سے قبل پیش آیا جو وکٹوریہ گراؤنڈ میں کھیلا جانا تھا۔

کلب کے مطابق پری میچ سیکیورٹی چیک کے دوران گراؤنڈ کے قریب ایک مشکوک اور ممکنہ طور پر خطرناک چیز ملی، جس کے بعد فوری طور پر ایمرجنسی پروٹوکول نافذ کیا گیا۔

اردگرد کی جگہ کو خالی کراتے ہوئے ہمبرسائیڈ پولیس سمیت متعلقہ اداروں کو اطلاع دی گئی۔

اسٹیڈیم پر عارضی طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا، بم ڈسپوزل یونٹ کے ماہرین موقع پر پہنچے اور تفصیلی جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ یہ چیز دراصل غیر دھماکہ خیز نقلی گرینیڈ تھا جسے محفوظ طریقے سے ہٹا دیا گیا۔
