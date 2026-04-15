اسلام آباد:
بانی سے جیل ملاقاتیں کرانے کے فیصلے پر عمل درآمد نا کرنے پر نیاز اللہ نیازی نے توہین عدالت کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست دائر اسلام آباد ہائیکورٹ میں کر دی۔
نیاز اللہ نیازی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نا کرنے پر درخواست دائر کر رکھی ہے۔
درخواست میں نیاز اللہ نیازی کا موقف ہے کہ 24 مارچ 2025 کو ہائیکورٹ لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اڈیالہ جیل حکام عدالتی فیصلے کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، میں نے توہین عدالت درخواست دائر کر رکھی ہے جو مقرر نہیں ہوئی۔
نیاز اللہ نیازی نے درخواست میں استدعا کی کہ عدالت جلد از جلد توہین عدالت کیس مقرر کرے۔