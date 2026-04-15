کراچی: 29ارب 69کروڑ ایرانی ریال اسمگل کرنے میں ملوث ملزمان میں سی ٹی ڈی اہلکار بھی شامل

کراچی کی موچکو پولیس کی کارروائی میں 29ارب 69کروڑ ایرانی ریال پکڑے جانے کے معاملے میں گرفتار ملزمان میں ایک سی ٹی ڈی کوئٹہ کا اہلکار بھی شامل ہے۔
ڈی آئی جی ساوتھ اسد رضا کے مطابق کانسٹیبل تاج محمد کیخلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار تاج محمد سے لائسنس یافتہ اسلحہ اور گولیاں بھی ملی ہیں۔
ڈی آئی جی ساوتھ اسد رضا کے مطابق ملزم سے ملنے والا اسلحہ بھی دیگر برآمدگی کے ساتھ ایف آئی اے کے حوالے کردیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گرفتارملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے قریب غازی خان نامی شخص سے ایرانی کرنسی لیتا تھا۔ملزم کوئٹہ سے ایرانی کرنسی لاکر سہراب گوٹھ پر نامعلوم شخص کے حوالے کرتا تھا۔
ڈی آئی جی ساوتھ کے مطابق سی ٹی ڈی کوئٹہ کے اہلکار کو ایک بار میں کرنسی کی بین الصوبائی اسمگلنگ میں 2لاکھ روپے ملتے تھے۔