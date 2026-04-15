مقبوضہ کشمیر کے عوام اور سیاسی قیادت کا پاکستانی موثر سفارتکاری پر اظہار تشکر

امریکا ایران جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کشمیری عوام

ویب ڈیسک April 15, 2026
facebook whatsup

عالمی امن کے لیے بہترین سفارتکاری پر مقبوضہ کشمیر کے عوام اور سیاسی قیادت نے پاکستان کی کوششوں کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔

وزیر اعلیٰ مقبوضہ جموں و کشمیر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران امریکا جنگ بندی میں وہ کلیدی کردار ادا کیا جو کوئی اور ملک نہ کر سکا۔

محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے پر پاکستان کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ ہم پرامید ہیں پاکستان کی امن کی کوششوں کے اثرات ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک پر بھی اثر انداز ہوں گے۔

آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ ایران امریکا جنگ بندی میں پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

کشمیری عوام کا کہنا تھا کہ امریکا ایران جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

عالمی ماہرین کے مطابق ایران امریکا جنگ بندی کے تناظر میں پاکستان عالمی منظرنامے میں حقیقی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور سیاسی قیادت کے حالیہ بیانات اس امر کی غمازی ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو