کراچی سے قتل کے مقدمے میں 2 سال سے مفرور اشتہاری ملزم لاہور سے گرفتار

ملزم کے سر کی گرفتاری پر مدعی مقدمہ کی جانب سے 10 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔

ویب ڈیسک April 15, 2026
facebook whatsup

کراچی سے قتل کے مقدمے میں 2 سال سے مفرور اشتہاری ملزم کو جوہر ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق تھانہ گلشن اقبال کراچی کو مطلوب ملزم شاہ نواز کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا۔ ملزم کے سر کی گرفتاری پر مدعی مقدمہ کی جانب سے 10 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔

ایس پی صدر رانا حسین طاہر کے مطابق ملزم دفعہ 302 کے تحت قتل کے مقدمے میں مفرور تھا اور کافی عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔

ایس پی صدر نے ایس ایچ او جوہر ٹاؤن اور پولیس ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رکھا جائے گا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو