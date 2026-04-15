ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پُرتپاک استقبال؛ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے

پاکستان کی میزبانی میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے

ویب ڈیسک April 15, 2026
فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے

ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔

قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے آنے والا طیارہ تہران پہنچ گیا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر وفد کے ہمراہ موجود ہیں۔

پاکستانی وفد کا پُرتپاک استقبال ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ اس موقع پر ایران کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔

عرب میڈیا کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد ایرانی حکومت کے اعلیٰ ترین حکام سے ملاقات کرے گا جس میں مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

آئی آر آئی بی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔

وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہیں۔ 

اس حوالے سے مزید تفصیلات ابھی موصول ہورہی ہیں ۔۔۔ 
