افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

ویب ڈیسک April 15, 2026
پاکستانی اوپنر صاحبزادہ فرحان کا آل راؤنڈر افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر ہونے والی تنقید کے بعد ردعمل سامنے آگیا۔

صاحبزادہ فرحان نے بتایا کہ ابتدا میں وہ مسلسل رنز اسکور کر رہے تھے لیکن ان کا اسٹرائیک ریٹ موضوعِ بحث بنا رہا۔ اسی دوران افتخار احمد نے انہیں کہا کہ اوپنر کے طور پر 132 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ کھیلنا کافی نہیں ہے۔

فرحان کے مطابق انہیں اس وقت یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر تھے، تاہم بعد میں انہوں نے اس تنقید کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی بیٹنگ اسٹائل میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ بعد ازاں کوچ عبدالرحمان نے بھی مشورہ دیا کہ جدید ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کامیابی کے لیے 140 سے زائد اسٹرائیک ریٹ ضروری ہے، جس کے بعد پاور ہٹنگ پر خاص توجہ دی۔

صاحبزادہ فرحان نے بتایا کہ سخت محنت کے نتیجے میں نمایاں بہتری آئی اور بعد کے ٹورنامنٹس میں نہ صرف اسٹرائیک ریٹ بڑھایا بلکہ سب سے زیادہ چھکے بھی لگائے۔

اوپنر کا کہنا تھا کہ اب بیٹنگ میں جارحانہ انداز اپنانے پر توجہ دیتا ہوں اور پاور پلے میں بڑے شاٹس کھیلنے کی بھرپور کوشش کرتاہوں جس کے لیے مسلسل پریکٹس بھی کر رہاہوں۔
