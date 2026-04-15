فائیوجی اسپکٹرم کی نیلامی کے باوجود سست انٹرنیٹ سروس پر وزیراعظم کا نوٹس، اہم ہدایت جاری کردی

وزیراعظم کے نوٹس کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کی شہباز شریف کو بریفنگ، عملدرآمد یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی

ارشاد انصاری April 15, 2026
وفاقی حکومت نے ملک میں فائیوجی اسپیکٹرم نیلامی کے باوجود موبائل انٹرنیٹ رفتار میں نمایاں بہتری نہ آنے کا نوٹس لے لیا ہے جبکہ وزیراعظم نے پی ٹی اے سے رپورٹ بھی طلب کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کے باوجود انٹرنیٹ اسپیڈ بہترنہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے پی ٹی اےسےموبائل انٹرنیٹ رفتارسےمتعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرلی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے رپورٹ طلب کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کی جانب وزیراعظم شہبازشریف کو بریفنگ دی گئی ہے۔

وزیراعظم کو دی جانے والی اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹیلی کام آپریٹرز نیٹ ورک انفرا اسٹرکچربہتری کیلئ ے4 اور5 جی آلات درآمد کے مرحلے میں ہیں، آلات ملنے کے بعد تنصیب کا عمل شروع ہوجائےگا جس میں چند ماہ لگنےکا امکان ہے۔

ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ٹیلی کام انفرا اسٹرکچرمیں بہتری سے انٹرنیٹ اسپیڈ میں واضح بہتری آئے گی، پہلےمرحلےمیں اسلام آباد اورچاروں صوبائی دارالحکومتوں میں فائیوجی سروس شروع ہوگی۔

انہوں نے بتایا کہ فائیو جی کے ساتھ فورجی انٹرنیٹ کی رفتارمیں نمایاں بہتری آئے۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ عوام کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہمی ہرصورت یقینی بنائی جائے، ڈیجیٹل نیشن پاکستان کےویژن کیلئےتیزترین انٹرنیٹ ناگزیرہے۔

شہباز شریف نے پی ٹی اے کو ٹیلی کام آپریٹرز کیلئے مقررہ اہداف پرعمل درآمد یقینی بنانےکی بھی ہدایت کی۔

ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی اے نے یقین دہانی کرائی ہےکہ ریگولیٹری کردار ادا کرتے ہوئے موثرچیک اینڈ بیلنس یقینی بنائیں گے۔
