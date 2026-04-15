کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ 11 کے بقیہ میچز سے یو اے ای کے دو پلیئرز محمد وسیم اور خوزیما بن تنویر کو نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی جیسن روئے کو شامل کر لیا۔
فرنچائز ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دونوں کھلاڑیوں کو قومی ذمہ داریوں کے باعث ریلیز کیا گیا ہے، کراچی کنگز کے ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کی قومی ٹیم کی نمائندگی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات کے محمد وسیم اور خوزیما بن تنویر کو مقامی سطح پر ہونے والے ڈی 50 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق دونوں کھلاڑی ایونٹ کے چند میچز کھیلنے کے بعد دوبارہ پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کا حصہ بن جائیں گے۔
دوسری جانب کراچی کنگز نے انگلینڈ کے جارح مزاج اوپنر جیسن روئے کو محمد وسیم کے متبادل کے طور پر اسکواڈ میں شامل کر لیا جبکہ خوزیما بن تنویر کے متبادل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔