معروف بھارتی کامیڈین کرشنا ابھیشیک اور اُن کی مامی سنیتا آہوجا کے درمیان طویل عرصے سے جاری ناراضی بالآخر ختم ہوگئی۔
یہ صلح ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر دیکھنے میں آئی، جہاں دونوں آمنے سامنے آئے تو ماحول نہ صرف خوشگوار رہا بلکہ ہنسی مذاق اور جذباتی لمحات سے بھی بھرپور تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پرانی تلخیاں بھلا کر نئے سرے سے تعلقات بحال کرنے کا عندیہ دیا۔
اس موقع پر کرشنا ابھیشیک کی اہلیہ کشمیرہ شاہ بھی موجود تھیں، جبکہ اس یادگار لمحے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں تینوں کو مسکراتے، خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے اور ایک دوسرے کے قریب آتے دیکھا جا سکتا ہے۔
سنیتا آہوجا نے خود بھی اس صلح کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ رنجش تقریباً 14 برس تک جاری رہی، مگر اب وہ دل میں کوئی ناراضی نہیں رکھنا چاہتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر کب تک اپنے ہی بچوں سے ناراض رہا جا سکتا ہے، جب سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں تو دل صاف کر دینا ہی بہتر ہے۔
یاد رہے کہ یہ تنازع ابتدا میں ایک مزاحیہ شو کے دوران ہونے والے مذاق سے شروع ہوا تھا، جو وقت کے ساتھ سنگین خاندانی اختلاف میں بدل گیا اور کئی برسوں تک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اب دونوں کے درمیان صلح نے مداحوں کو بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔