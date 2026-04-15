کراچی:
کراچی پولیس چیف آزاد خان کا بڑا اقدام 6 ایس ایچ اوز اور 3 ہیڈ محرر سمیت 22 پولیس افسران و اہلکاروں کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کر دیا۔
کراچی پولیس چیف نے عہدے سے ہٹائے جانے والے پولیس افسران و اہلکاروں کو ان کے متعلقہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ہے جبکہ معطل پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کا عمل جاری ہے۔
کراچی پولیس چیف آزاد خان نے شہر کے 6 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا جس میں ایس ایچ او نیو کراچی انسپکٹر قمر جاوید کیانی ، ایس ایچ او موچکو انسپکٹر ملک فیصل لطیف ، ایس ایچ او مدینہ کالونی انسپکٹر خالد رفیق ، ایس ایچ او بلدیہ انسپکٹر سید فراست حسین شاہ ، ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن انسپکٹر نفیس الرحمٰن اور ایس ایچ او نیو کراچی صنعتی ایریا انسپکٹر رضوان قریشی شامل ہیں جبکہ 3 ہیڈ محرر جس میں ہیڈ محرر بلدیہ ٹاؤن اے ایس آئی فردوس ملک ، ہیڈ محرر موچکو اے ایس آئی عبدالماجد اور ہیڈ محرر نیو کراچی ہیڈ کانسٹیبل حسن عزیز شامل ہیں۔
کراچی پولیس چیف نے ایس ایس پی ریزور ڈسٹرکٹ کیماڑی انسپکٹر احسان احمد چنہ ، انچارج ڈی آئی بی برانچ ڈسٹرکٹ کیماڑی اے ایس آئی عابد حسین ، ہیڈ کانسٹیبلز ہارون رشید اور محمد افنان تھانہ بلدیہ ٹاؤن ، کانسٹیبلز حارث اقبال اور اعجاز احمد تھانہ بلدیہ ٹاؤن ، محمد سفیان رشید ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس ، محمد دانش اسلم پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن ، ارسلان تھانہ مدینہ کالونی ، ہارون بختیار ، دانیال خان اور محمد عثمان تھانہ اتحاد ٹاؤن ، اسامہ ملک سیکیورٹی ون شامل ہیں ۔