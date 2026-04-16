زیادہ عمر میں پہلی بار دادا بننے والا آسٹریلیوی شہری

چارلس اسٹیو نامی اس شخص نے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے

ویب ڈیسک April 16, 2026
آسٹریلیا میں ایک معمر شخص نے سب سے زیادہ عمر میں پہلی بار دادا بننے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق جب چارلس اسمتھ کی پوتی پیدا ہوئی تب ان کی عمر 91 برس اور 209 دن تھی۔ جب ان کے بیٹے ایشلے کی پیدائش ہوئی تھی تب ان کی عمر 55 برس تھی۔

چارلس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی پوتی گود میں اٹھایا اور پھر اس کو گود سے اتارنے کا دل نہیں کیا۔

ان کے بیٹے ایشلے اسمتھ کا کہنا تھا کہ ان کے والد ریکارڈ ہولڈر ہونے کے علاوہ بھی کافی متاثر کن ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے والد سے متعلق سب سے متاثر کن بات ان کی آزادی ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہترین زندگی  گزار رہے ہیں، اپنی کیمپر وین میں پورے آسٹریلیا میں گھوم رہے ہیں اور مورٹن بے میں کشتی پر گھومتے پھرتے ہیں۔
