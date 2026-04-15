پاکستان واحد ثالث ہے، مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ ہوئے تو اسلام آباد میں ہی ہوں گے کیوں کہ پاکستان اس معاملے میں واحد ثالث ہے۔
ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے اب سے کُچھ دیر قبل ایک پُرہجوم میڈیا بریفنگ کے دوران کیا۔
جب ان سے ایران سے جنگ بندی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ رپورٹس درست نہیں ہیں کہ امریکا نے اس میں باضابطہ توسیع کی درخواست کی ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ البتہ یہ درست ہے کہ ہم ان مذاکرات میں بدستور اور بھرپور طریقے سے مشغول ہیں۔ اب تک کی بات چیت تعمیری اور حوصلہ افزا ہے۔
وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مقام سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان نے اس پورے عمل میں ایک نہایت بہترین ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ اور اس وقت بھی پاکستان ہی ایران کے ساتھ امریکا کے مذاکراتی عمل میں واحد ثالث ہے باوجود اس کہ دنیا کے کئی ممالک نے بھی ثالث بننے کی پیشکش کی ہے لیکن صدر سمجھتے ہیں کہ اس رابطے کو آسان رکھنے کے لیے پاکستان کے ذریعے ہی آگے بڑھنا اہم ہے۔
ایک اور سوال کے جواب میں کیرولین لیویٹ نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کے مطالبات پورے کرنا ایران کے بہترین مفاد میں ہے اور یہ مطالبات امریکی صدر بالکل واضح انداز میں بتا چکے ہیں۔
ترجمان وائٹ ہاؤس نے فریقین کے درمیان دوبدومذاکرات سے متعلق سوال پر کہا کہ ان امور پر بات ہو رہی ہے لیکن جب تک باضابطہ اعلان نہ ہو کچھ بھی حتمی نہیں ہوگا۔