پی ایس ایل 11: پشاور زلمی فائنل فور میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی

پشاور زلمی  اپنے ساتویں میچ میں چھٹی فتح حاصل کر کے 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے

زبیر نذیر خان April 15, 2026
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 کے 23 ویں میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم  کوئٹہ گلیڈی ایٹر کو شکست دے کر فائنل فور میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی۔

پشاور زلمی  اپنے ساتویں میچ میں چھٹی فتح حاصل کر کے 13 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے،اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں بارش ہو جانے کی سب پشاور زلمی کو ایک پوائنٹ ملا تھا۔

پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر فائز ملتان سلطانز  نےچھ میچز میں چار فتوحات اور دو ناکامیوں کے ساتھ آٹھ پوائنٹس جوڑے ہیں،اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم چھ میچز میں تین فتوحات اور دو ناکامیوں کے ساتھ سات پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔

پشاور زلمی کے خلاف میچ بارش کی نظر ہونے کے سبب اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایک پوائنٹ حاصل کیا تھا،چوتھی پوزیشن کی حامل کراچی کنگز نے پانچ میچز میں تین فتوحات اور دو ناکامیوں کے بعد چھ پوائنٹس جوڑے ہیں ،کوئٹہ گلیڈییٹر اور حیدرآباد کنگز مین نے اپنے 6 چھ میچز کھیل کر دو فتوحات اور چار ناکامیوں کے بعد چار چار پوائنٹس جوڑ ے ہیں،تاہم نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر کوئٹا گلیڈی ایٹر پانچویں اور حیدرآباد کنگزمین چھٹے نمبر پر ہے۔

ساتویں پوزیشن پر موجود دفاعی چیمپین لاہور قلندرز نے پانچ میچز میں دو فتوحات اور تین ناکامیوں کے بعد چار پوائنٹس حاصل  کیے ہیں جبکہ راولپنڈی پنڈیز اپنے تمام پانچوں میچز ہار کر کوئی پوائنٹ نہیں جوڑ سکی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی کنگز نے یو اے ای کے دو پلیئرز کو ٹیم سے نکال کر انگلینڈ کے کھلاڑی کو شامل کر لیا

Express News

پی ایس ایل11؛ جمعرات کو ڈبل ہیڈرز میں دو میچز کھیلے جائیں گے

Express News

رائلی روسو پی ایس ایل میں 100 میچز مکمل کرنیوالے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے

Express News

افتخار احمد کی جانب سے اسٹرائیک ریٹ پر تنقید کے بعد صاحبزادہ فرحان کا ردعمل

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو